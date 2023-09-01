خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بمحافظة القاهرة

تقطع شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، في العاشرة من مساء المياه عن بعض المناطق بـ "عين شمس، مصر الجديدة، مدينة نصر، والحي العاشر".

وأكدت الشركة في بيان لها، أن انقطاع المياه مستمر وحتى العاشرة من صباح غدا السبت، الثاني من سبتمبر الجاري.

وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع إلى إجراء أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم، بشارع عبد الحميد بدوي، مناشدة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت الشركة الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا في المناطق المتأثرة وحال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

"مياه القاهرة": قطع الخدمة عن مناطق بالمحافظة لمدة 12 ساعة في هذا الموعد