وزير الأوقاف: أولى الناس برسول الله يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الحق سبحانه وتعالى تحدث عن نبيه محمد (صلى الله عليه وسلم) حديثًا كاشفًا فقال: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا".

جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها وزير الأوقاف، اليوم بمسجد الفتح بالزقازيق بمحافظة الشرقية، تحت عنوان: "النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تحدث عن نفسه"، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الله تعالى قال "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا"، فهو (صلى الله عليه وسلم) القدوة الحسنة، قدوتنا وأسوتنا وعندما يتحدث النبي (صلى الله عليه وسلم) عن نفسه، إنما يتحدث معلمًا لأمته ليقتدوا به.

وأشار إلى أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم) كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام فتسأله أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) تقول: "يا رسول الله أتصنع هذا وقد غُفِرَ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟!، فقال (صلى الله عليه وسلم): يا عائشة أفلا أكون عبدًا شكورًا"، كان (صلى الله عليه وسلم) يستغفر ويقول: "إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم وليلة أكثر من سبعين مرة"، فليس شرطًا أن يكون الاستغفار من ذنب، فقد يكون الاستغفار من الشعور بعدم إدراك الكمال في طاعة الله لأنك مهما عبدت الله (عز وجل) لن توفيه حقه.