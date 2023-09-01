فرص عمل.. أكثر من 15 ألف وظيفة بـ 12 محافظة - التخصصات وكيفية التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5756 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023 الذي يبدأ غدا.

وأوضحت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، أن هناك فرص عمل جديدة متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية، وفي تخصصات: عمال زراعة، و مشرف سكن، و مسئول سلامة وصحة مهنية، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا،ومعلمين جميع التخصصات، ومحاسبين، وسكرتارية، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وموظف أرشيف، وأخصائى إجتماعى، ومحضر أدوية، و وسيط تأميني، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

كما افتتح وزير العمل حسن شحاتة، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين يوفر 10 آلاف و لذوى الهمم، في عدد من التخصصات.

وجاءت أبرز التخصصات المطلوبة كما يلي: - الخدمات البيئية،و الأمن، والدعاية الإعلام، مجالات السياحة، مهندسين معمار، مهندسين صيانة، مهندسين مكانيكا، مهندسين كهرباء، زمحاسبين، الخدمات المالية والتجارية، أخصائيين واستشاريين سلامة وجودة، حصر هندسى، مشتريات، تمريض، خدمة عملاء، كول سنتر، إداريين، مدرسين جميع التخصصات، فنين صيانة، مشرفين، أمناء مخازن، سكرتارية.، مدخل بيانات، استقبال، استعلامات، كاشير، مبيعات، سائقين، تيلى سيلز، حفارين، شيف، طباخ، بائعين.

وأوضحت وزارة العمل أنه يمكن التقديم والتسجيل لحضور الملتقى والتقديم على كل فرص العمل المتاحة من خلال الدخول إلى الرابط المخصص لذلك من هنا، وملء كل البيانات المطلوبة، ويكون الملتقى بالعنوان الآتي: (فندق كونكورد السلام، بجوار بوابة 5 لنادي الشمس جسر السويس محافظة القاهرة).

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