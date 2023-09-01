البابا تواضروس يطمئن على خدمة أسقف إيبارشية نيويورك

كتب- إسلام لطفي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، الأنبا ديڤيد أسقف إيبارشية نيويورك ونيوإنجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات الخاصة بخدمة الأنبا ديڤيد الرعوية في إيبارشيته نيويورك ونيوإنجلاند.

وكان قد استقبل البابا تواضروس المطران أشود مطران الأرمن الأرثوذكس في مصر، وهراتشيا بولاديان السفير الأرمني في مصر، حيث قدما دعوة للبابا لحضور احتفالات صنع الميرون المقدس في أرمينيا في أكتوبر المقبل، ووعدهم بإرسال من ينوب عنه في هذا الأمر.

وناشد البابا السلطات المعنية في دولة أذربيچان فتح ممر لاتشين في جنوب القوقاز من أجل سلامة الناس وحفظهم من شبح الجوع، حيث تم إغلاق هذا الممر الحيوي منذ ديسمبر ٢٠٢٢ ، راجيًا أن يسود السلام بين الدولتين الجارتين.