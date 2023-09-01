تصل لـ 45 .. "الأرصاد" تكشف أكثر المحافظات ارتفاعاً في درجات الحرارة اليوم الجمعة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن أكثر المحافظات حرارة اليوم، والأحوال الجوية وحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أن أسوان سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم بواقع 45 مئوية، يليها شرم الشيخ بـ 43 مئوية، يليها سوهاج بـ 42 مئوية، يليها المنيا بـ 37 مئوية يليها القاهرة بـ 37 مئوية، يليها الإسكندرية بـ 34 مئوية، يليها بورسعيد بـ 32 مئوية، يليها مطروح بـ 30 مئوية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة تشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وترتفع نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.