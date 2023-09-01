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وزير الري يتفقد مشروعات الموارد المائية بالشرقية.. ويشارك في احتفالات العيد القومي للمحافظة

02:58 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

الدكتور هاني سويلم

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القاهرة - أ ش أ

تفقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، اليوم الجمعة، مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة الشرقية، ومنها موقع عملية إحلال وتجديد كوبري "العزيزية"، وكوبري "ك 8.800" على بحر مويس في قرية العزيزية بمركز منيا القمح، والجاري تنفيذه تحت إشراف قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بالوزارة.

ووجه وزير الري بقيام المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطراز المعماري والطابع التاريخي للكوبري.

وعقب الجولة، التقى الدكتور سويلم مع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، حيث توجه الوزير بالتهنئة للمحافظ وجميع أهالي محافظة الشرقية، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

كما التقى الوزير بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث أكد الوزراء على استمرار التنسيق بين الوزارات في كافة الموضوعات المشتركة.

وعقب الجولة، توجه وزير الري لمسجد الفتح بمدينة الزقازيق لتأدية صلاة الجمعة والمشاركة في احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.

هذا المحتوى من

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الدكتور هاني سويلم محافظ الشرقية وزير الري العيد القومي لمحافظة الشرقية وزير الشباب

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