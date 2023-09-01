أقربها المولد النبوي الشريف.. الإجازات المتبقية في 2023

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبحث الكثير من المواطنين، عن عدد أيام الإجازات المتبقية في العام الجاري 2023، بعد مرور ثمانية أشهر من العام.

وخلا شهر أغسطس الماضي من أي عطلات رسمية، بخلاف أيام الجمعة والسبت والتي تعد إجازة رسمية بمعظم المصالح والمؤسسات الحكومية، عدا المرتبطة بالتعامل مع الجمهور.

ويعد المولد النبوي الشريف، الذي يوافق الـ 12 من شهر ربيع الأول، هو أقرب عطلة رسمية مقبلة، إذ يوافق الـ 27 من سبتمبر الجاري.

ويرصد "مصراوي" الإجازات المتبقية في 2023، على النحو التالي:

- عطلة المولد النبوي الشريف - الخميس 27 سبتمبر.

- ذكرى انتصارات أكتوبر - الجمعة 6 أكتوبر.