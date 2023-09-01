إعلان

BBC

أقربها المولد النبوي الشريف.. الإجازات المتبقية في 2023

02:23 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

الإجازات المتبقية في 2023

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبحث الكثير من المواطنين، عن عدد أيام الإجازات المتبقية في العام الجاري 2023، بعد مرور ثمانية أشهر من العام.

وخلا شهر أغسطس الماضي من أي عطلات رسمية، بخلاف أيام الجمعة والسبت والتي تعد إجازة رسمية بمعظم المصالح والمؤسسات الحكومية، عدا المرتبطة بالتعامل مع الجمهور.

ويعد المولد النبوي الشريف، الذي يوافق الـ 12 من شهر ربيع الأول، هو أقرب عطلة رسمية مقبلة، إذ يوافق الـ 27 من سبتمبر الجاري.

ويرصد "مصراوي" الإجازات المتبقية في 2023، على النحو التالي:

- عطلة المولد النبوي الشريف - الخميس 27 سبتمبر.

- ذكرى انتصارات أكتوبر - الجمعة 6 أكتوبر.

سوق مصراوى

الإجازات المتبقية في 2023 المولد النبوي الشريف عطلات رسمية أقرب عطلة رسمية مقبلة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الري يتفقد مشروعات الموارد المائية بالشرقية.. ويشارك في احتفالات العيد القومي للمحافظة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بالرابط.. موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023