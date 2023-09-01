شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التلفزيون وبعض القنوات الفضائية الخاصة والإذاعية المصرية، اليوم، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه" بالتزامن مع قرب حلول شهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

ومن المقرر أن يتلو القرآن، الشيخ محمود علي حسن، لما تيسر من آيات الذكر الحكيم.

فيما طالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة وخطباء المكافأة بالالتزام بالتعليمات الخاصة بخطبة الجمعة سواء فيما يخص موضوع الخطبة أو الوقت المحدد لها.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي إمام أو خطيب مكافأة يخالف موضوع خطبة الجمعة والمقدر مسبقا بـ "النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه"، والتي تم تعميمها على جميع مساجد الجمورية.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وخطباء المكافأة على عدم تجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة، والمقدر مسبقا بـ 15 دقيقة، مؤكدة أنها تثق في سعة الأفق العلمي والدعوة لجميع الأئمة والخطباء.​