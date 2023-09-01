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"مياه القاهرة": قطع الخدمة عن مناطق بالمحافظة لمدة 12 ساعة في هذا الموعد

11:13 ص الجمعة 01 سبتمبر 2023

انقطاع المياه

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة انقطاع المياه عن مناطق عين شمس، مصر الجديدة، مدينة نصر، والحي العاشر، اعتبارًا من الساعة 10 من مساء يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 حتى الساعة 10 من صباح يوم السبت الموافق 2/9/2023 لمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة في بيان لها، سبب الانقطاع إلى إجراء أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم، بشارع عبد الحميد بدوي.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا في المناطق المتأثرة وحال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

سوق مصراوى

انقطاع المياه شركة مياه الشرب عين شمس مصر الجديدة مدينة نصر شارع عبد الحميد بدوي

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