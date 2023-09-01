وزير النقل: توقيع عقد تطوير إشارات السكة الحديد "القاهرة - بني سويف" بطول 125 كم

كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد مشروع تطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة في في قطاع (القاهرة - بني سويف) بطول 125 كم وعقد صيانة لمدة 5 سنوات شامل قطع الغيار وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف شركتي (تالس إسبانيا / اوراسكوم).

وقع العقد المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفريناندو اورتيجا، مدير عام شركة تالس إسبانيا، وفادي مجدي، رئيس قطاع النقل بشركة Hوراسكوم.

وأوضح وزير النقل أهمية هذا التوقيع الذي يهدف إلى استبدال نظام الريلاي الكهربائي الحالي بنظام إشارات إلكتروني حديث (SIL 4) لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأشار إلى أنه يجسد التعاون بين الدولة ممثلة في وزارة النقل والقطاع الخاص الدولي ممثل في تالس إسبانيا والقطاع الخاص المحلي ممثلا في اوراسكوم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي والمحلي في مشروعات وزارة النقل.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن المشروع يتكون من 17 برج إشارات و65 مزلقانا وأن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بهذا الخط سيساهم في زيادة عوامل التحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات وتقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد.

وشدد على أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وروعي في التعاقد تنفيذ خطة توطين لكل مكون يمكن تصنيعه بمصر مثل الكابلات وقضبان ومفاتيح السكك الحديدية لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية ونقل الخبرة.

جدير بالذكر أنه في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد وفي مقدمتها خط السكة الحديد الرئيس في شبكة السكك الحديدية وهو خط (الإسكندرية / القاهرة / أسوان) قد تم نهو أعمال تطوير نظم الإشارات وتجديدات السكة على (خط القاهرة / إسكندرية) بطول إجمالي 208 كم.

كما تم نهو أعمال مشروع تطوير نظم الإشارات وتجديدات السكة على خط (بني سويف/ أسيوط) بطول 250 كم وتم نهو أعمال تطوير نظم الإشارات على خط (أسيوط/ سوهاج / نجع حمادي) بطول 180 كم بنسبة تتجاوز 90%.

وجار العمل في مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط (نجع حمادي / الأقصر) بطول 118 كم.

وتمت الموافقة والتصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة على خط (الأقصر / السد العالي) لاستكمال خطة تطوير نظم الإشارات والاتصالات على الخطوط الرئيسية لشبكة السكك الحديدية.