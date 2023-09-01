حدث ليلًا| استقالة رئيس "حصر المباني ذات الطراز المتميز" وتصريحات مدبولي عن صناعة السيارات وأزمة النيجر مع فرنسا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

رئيس "حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز": تقدمت باستقالتي لهذه الأسباب

أعلن الدكتور أيمن ونس، رئيس اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز- شرق القاهرة، أنه قدم استقالته من رئاسة اللجنة، قائلًا: الأسباب التي دفعتني للتقدم باستقالتي أنني أسجل مباني في قوائم التراث ولا يستقيم مع مجهودهم في تسجيل هذه المباني هدر المباني الأخرى ذات القيمة، فهذا يشير إلى عدم جدوى ما يقوم به.

اعتراضًا على هدم المقابر.. تفاصيل استقالة رئيس لجنة حصر مباني الطراز المعماري بالقاهرة

ذكر "ونس"، في نص استقالته الموجهة إلى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة: أتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة اللجنة الدائمة لحضر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمنطقة الشرقية.

يوفر ملايين الدولارات.. نقيب الفلاحين: يمكننا الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي خلال هذه المدة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن المصريين يستهلكون سنويًّا ما يزيد عن 70 ألف طن من القهوة وما يزيد عن 90 ألف طن سنويًّا من الشاي بما يستنزف الملايين من العملة الصعبة، مضيفًا: بإمكاننا الاكتفاء الذاتي من الشاي والقهوة في غضون 5 سنوات.

مدبولي: الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين صناعة السيارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة في مصر، وذلك بحضور المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والدكتور أحمد فكري، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والمهندس إيهاب عوض، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

سفاح الجيزة.. أستاذ علم نفس: ٩٠% من الشخصيات السيكوباتية تظهر بصورة الملاك

أكد الدكتور إبراهيم عبدالرشيد، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، أن التحليل النفسي المبدئي لسفاح الجيزة تشير إلى أنه لم يكن شخصية سيكوباتية أو سادية، ويمكن أن يكون شخصية حدية أو مندفعة، أو مصاب بمرض بايبولر لأن هناك جزء كبير من المجتمع مصاب بالاضطراب ثنائي القطب، وهو نفس المرض الذي أصاب قاتل فتاة الشرقية الذي قتلها وقال لها هاخليكي مثل نيرة.

السياحة تنعش الساحل الشمالي.. 200 رحلة طيران دولية تصل العلمين ومطروح (صور)

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي من داخل وخارج البلاد وخاصة مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا والتي بلغت 205 طائرة حتى الآن منها 159 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي و46 رحلة شارتر بمطار العلمين.

بري يدعو إلى حوار بشأن الاستحقاق الرئاسي اللبناني الشهر المقبل

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل فوات الأوان، ودعا إلى حوار بشأنه في المجلس النيابي لرؤساء الكتل النيابية لمدة أقصاها 7 أيام، وبعدها يتم الذهاب إلى جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.

جوتيريش لا يتوقع تحقيق سلام في أوكرانيا قريبا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إنه لا يتوقع تحقيق سلام في أوكرانيا قريبا.

واشنطن تعلن بحث إمكانية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تبحث إمكانية ترسيم الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

بوريل: الاتحاد الأوروبي يرفض الاستيلاء على السلطة قسرا في الجابون

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي "يرفض أي استيلاء على السلطة بالقوة في الجابون".

النيجر تسقط الحصانة عن السفير الفرنسي بعد انتهاء مهلة مغادرته

أسقطت السلطات العسكرية في النيجر، اليوم الخميس، صفة الحصانة الدبلوماسية عن سفير فرنسا في نيامي، عقب انتهاء مهلة 48 ساعة مُنحت له لمغادرة النيجر، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية النيجرية التابعة للمجلس العسكري.