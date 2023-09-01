لجنة المعاشات بـ"الصحفيين" تدعو أعضاءها للاجتماع الشهري الأربعاء المقبل

كتب- إسلام لطفي:

دعت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، أعضاءها من مختلف الأجيال لاجتماعها الشهري الثاني الأربعاء المُقبل 6 سبتمبر، السادسة مساءً، لمناقشة جدول أعمالها.

ويتمثل جدول أعمال اللجنة في:

- مناقشة المتحقق من استراتيجية العمل خلال الشهر المنقضي، وضمانات استمراره.

- وضع الآليات التنفيذية لغير المتحقق من بنود الاستراتيجية.

- الاستماع إلى المقترحات الجديدة ومناقشتها.

- ما يستجد من أعمال.

وتعقد اللجنة اجتماعها الدوري الأربعاء الأول من كل شهر، فيما تعقد صالون "تواصل الأجيال" الأربعاء الثاني من كل شهر، يليه حفل عيد الميلاد الجماعي، شهريًا.

وكانت قد نظمت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين أولى فعاليات صالون تواصل الأجيال، مساء الأربعاء 16 أغسطس، بعنوان "أخلاقيات الصورة الصحفية.. بين حق السبق وحرمة الحياة الخاصة".

وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصالون بداية التطبيق العملي لمحور الاستفادة من خبرات شيوخ المهنة باستراتيجية عمل لجنة المعاشات التي تشمل حقوق تشريعية ومهنية وخدمية.

وأضاف أن الصالون يناقش عن طريق شيوخ المهنة مع مختلف أجيالها، ضوابط الأداء المهني وحرفيته، ومدى حق المصور الصحفي وواجباته في ضوء القانون ومواثيق الشرف وحرمة الحياة الخاصة، خاصة في تغطية جنازات المشاهير والمحاكمات وغيرها من القضايا المهنية التي يثار بشأنها الجدل.