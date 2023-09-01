متخرجيش من الجواز بطفل.. نهاد أبو القمصان تقدم 3 نصائح لسيدة تعرضت لمضايقات من حماتها

كتب- مصراوي:

ناقشت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، قصة زوجة تعرضت لبعض المشكلات مع زوجها، قائلة: شابة متجوزة بقالها 3 شهور اتفقت هي وجوزها قبل الجواز أنهما هيعيشوا مع أهله هما شقة وهي شقة، لكن العيشة واحدة.

وأضافت في بث مباشر لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": وهي كانت مرحبة ومعندهاش مشاكل لكن لما هي اتجوزت واتعاملت مع مامته ست بسيطة جدًا لدرجة أنها بتطبخ وبتخبز في فرن حجر وكل ما تيجي زوجة ابنها تعمل حاجة تقولها أنت بتهدري المواد اللي بتستخدمها.

وتابعت: زوجة الابن مبقتش مستريحة وزاد على كده أن حماتها بتقول عنها كلام أن التعليم ملهوش لازمة واللي اتعلموا عملوا إيه؟، فقالت لجوزها أنها مش قادرة تكمل واتخانقوا وطردها وهي حامل وقاعدة بقالها شهر في بيت أبوها، ومش راضي يرجعها وكل ما يكلموه يقول إنها الغلطانة.

وردت "أبو القمصان" بقولها: مبدئيًّا هو الراجل اتفق معاكي والعقد شريعة المتعاقدين، وانهارده عشان يغير كلامه هيقع في مشاكل مع والدته وتقوله إن مراته اللي مشياك، والحاجة التانية أنت زعلانة من حماتك ليه؟ وأنتم الاتنين معندكوش ذكاء اجتماعي.

وأضافت: أنتِ الغلطانة لأنك محترمتيش مجهودك ولا تعليمك ولا الشحتفة والعياط أدام اللجان في الثانوية العامة ولا اللبس والكتب اللي اتدفعوا في الثانوية، وأول ما جالك عريس وقالك نقعد كده عيشة واحدة حتى تفكيرك مهداكيش أنك تحطي قواعد، والست مغلطتش.

واستطردت: الحل أدامك 3 طرق، الأول أنك ترجعي لأن معتقدش أن جوزك عنده من الذكاء الاجتماعي أنه يقعد مع أمه ويوزن الأمور.. والحل التاني أنك تولدي وتديله الطفل، وتقوليله أنا مبخرجش من جوازة بطفل، ويروح يتجوز واحدة تانية تخدمه هو وأمه والعيل، والحل التالت أنك تحتفظي بالطفل وحياتك وتنزلي تشتغلي وتقفي على رجلك وتعمل فلوس وتشوفي الدنيا ووقتها تعرفي حتى تتفاوضي.