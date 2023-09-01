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BBC

التنسيقية تنظم صالونا لمناقشة أوجه استفادة مصر من الانضمام لـ"بريكس"

02:00 ص الجمعة 01 سبتمبر 2023

تنسيقية شباب الأحزاب

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كتب- إسلام لطفي:

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًّا، اليوم الخميس، لمناقشة أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى مجموعة "البريكس".

وناقش صالون التنسيقية، عدة محاور؛ منها ما تستفيده مصر من الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وأسباب انضمام مصر للبريكس، ولماذا تمسك أعضاء هذا التكتل بانضمام مصر إليه؟، وأهمية انضمام مصر في هذا التوقيت وسط تأثر العالم بأزمة اقتصادية عالمية، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي لانضمام مصر للبريكس على المدى القصير والبعيد، وكيف سيؤثر ذلك على حركة التجارة وخاصة أن الدول الأعضاء بالمجموعة من الدول الكبرى التي تشهد مصر بينهم تبادل تجاري كبير.

وأدر الحوار خلال الصالون؛ شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما سيشارك في الصالون كل من؛ الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة - والأستاذ زائر بجامعة التمويل بموسكو، والدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي أحمد يعقوب، وشادي العدل أمين الاتصال السياسي لحزب المحافظين.

سوق مصراوى

تنسيقية شباب الأحزاب انضمام مصر للبريكس بريكس حركة التجارة

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