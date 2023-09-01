خبير سياحي يتوقع وصول عدد السياح إلى 15 مليون سائح بنهاية العام



كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع، حسام هزاع الخبير السياحي وعضو في الاتحاد العام المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة ايجبشيان، إن مصر تشهد خلال الفترة السابقة أرقام سياحية كبيرة وصلت إلى 7 مليون سائح خلال النصف الأول من العام.



وتوقع "هزاع" في تصريحات لمصراوي، أن يصل عدد السياح بنهاية العام إلى 15 مليون سائح متخطياً الأرقام التي حققناها عام 2010.



وأشار إلى أن، القطاع السياحي وصل عدد السائحين إلى 14 ونصف مليون سائح، وتحقيق 13 مليار دولار، وفي 2019 من 13 مليون سائح وصلنا إلى 13 مليار و600 مليون دولار، ومن الممكن أن نصل هذا الموسم إلى 15 مليار دولار بخلاف متوسط إنفاق السائح.



ولفت إلى أنه يعتبر السياحة هى الحصان الأسود للعملة الأجنبية في مصر، وصناعة دائمة سيكون لها فائدة كبيرة للاقتصاد المصري.