إعلان

BBC

"حواديت مصرية".. 4 فنانين يشاركون بـ60 لوحة في معرض الأوبرا 3 سبتمبر

07:00 ص الجمعة 01 سبتمبر 2023

دار الأوبرا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر:
يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا في السابعة مساء الأحد ٣ سبتمبر معرض بعنوان "حواديت مصرية".
ويضم المعرض أعمال مجموعة فناني نص الدنيا بقاعة زياد بكير، ويشارك به ٦٠ لوحة لأربعة فنانين لكل منهم رؤيته الفنية المختلفة والمستوحاة من البيئة المصرية والمعبرة عن إحساسه ورصيده البصرى وترجمته لمشاعره وتفاعله مع أدواته الفنية وهم أمنية كمال، أمنية ثابت، نرمين ستيوارت وأحمد أبو الخير الذين يستخدمون فى أعمالهم خامات متعددة منها الأكريلك والألوان الزيتية والمائية.
ويستمر المعرض حتى السبت ٩ سبتمبر المقبل.

سوق مصراوى

حواديت مصرية معرض الأوبرا خالد داغر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ما فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته؟ الإفتاء تجيب
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

صحيفة سعودية: محمد صلاح يصل إلى جدة في هذا الموعد