"حواديت مصرية".. 4 فنانين يشاركون بـ60 لوحة في معرض الأوبرا 3 سبتمبر
كتب- محمد شاكر:
يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا في السابعة مساء الأحد ٣ سبتمبر معرض بعنوان "حواديت مصرية".
ويضم المعرض أعمال مجموعة فناني نص الدنيا بقاعة زياد بكير، ويشارك به ٦٠ لوحة لأربعة فنانين لكل منهم رؤيته الفنية المختلفة والمستوحاة من البيئة المصرية والمعبرة عن إحساسه ورصيده البصرى وترجمته لمشاعره وتفاعله مع أدواته الفنية وهم أمنية كمال، أمنية ثابت، نرمين ستيوارت وأحمد أبو الخير الذين يستخدمون فى أعمالهم خامات متعددة منها الأكريلك والألوان الزيتية والمائية.
ويستمر المعرض حتى السبت ٩ سبتمبر المقبل.
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