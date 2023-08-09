رئيس "الناشرين العرب": ظاهرة الكتاب المدرسي المساعد انتقلت من مصر للدول العربية

كتب- محمد شاكر:

أكد الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن صناعة النشر في مصر والعالم العربي تواجه أزمة كبيرة، مطالبا حكومات الدول العربية بدعم الصناعة.

وحول ظاهرة الكتاب المدرسي قال رشاد: من العوامل التي تؤدي إلى ازدهار صناعة النشر في الدول المتقدمة هي السماح للناشرين بها بطباعة وتداول الكتاب المدرسي، مؤكدا أن مصر شهدت تجربة جيدة عام ٢٠٠٦ ولكنها لم تكتمل حيث طرحت وزارة التربية والتعليم تأليف وطباعة الكتب للتسابق العام، وكان هناك روح للتنافس لأن كل دار نشر لديها كتيبة من الكتاب والمثقفين والمصممين وكل منها تسعى لتقديم أفضل منتج لديها إلا أن الوزارة تراجعت بعد ذلك وأصبحت المسئولية للوزارة كاملة.

وتابع: اتجاه الطلاب للكتاب المدرسي المساعد دليل على أنهم وجدوا فيه شيئا لم يجدوه في الكتاب المدرسي، مشيرا إلى أن هذه النوعية من الكتب انتقلت من مصر إلى باقي الدول العربية.