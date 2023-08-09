"حماة الوطن" بالمنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين لدعم أبناء المحافظة

كتب - نشأت علي:

وقع حزب حماة الوطن أمانة المنوفية برئاسة النائب أحمد بهاء شبلى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين الفرعية بالمنوفية ويمثلها ماهر حمودة، نقيب المحامين بالمنوفية، لدعم الحياة السياسية عن طريق نشر التوعية السياسية للنهوض بالعمل السياسى وحرصا من المؤسستين على دعم أبناء محافظة المنوفية وتحقيق طموحاتهم ورعاية مصالحهم.

ورحب النائب أحمد بهاء شلبى، أمين عام حزب حماة الوطن لمحافظة المنوفية، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ببروتوكول التعاون الموقع بين أمانة حزب حماة الوطن بالمنوفية ونقابة المحامين الفرعية بالمنوفية، مؤكدا أن المحامون لهم دورا بارزا على مر العصور فى الحياة السياسية وهو ما يفسر وجود إرتباط كبير بين نقابة المحامين والعمل السياسى والحزبى بمصر.

وأشار أمين عام حزب حماة الوطن بالمنوفية، الى الدور الكبير الذى يقدمه المحامون لتحقيق إصلاح تشريعى حقيقى، حيث إنهم أول من يتعامل مع القوانين والتشريعات والأجدر على قياس الأثر التشريعى واكتشاف الثغرات ووضع تصور للتعديلات المطلوبة لإصلاح المنظومة التشريعة للمساهمة فى تحقيق العدل.

وأكد بهاء شلبى، أن حزب حماة الوطن يهدف دائما لخدمة الوطن والمواطنين من خلال الأنشطة والفاعليات والشراكات التى يعقدها بشكل دائم لتوعية المواطنين بالأزمات وكيفية التغلب عليها، وخلق كوادر فى مختلف المجالات قادرة على قيادة الوطن فى المستقبل ومواجهة التحديات والصعاب التى تعترض طريق التنمية فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها العالم.

وتابع أمين عام حزب حماة الوطن بالمنوفية، أن بروتوكول التعاون الموقع بين حزب حماة الوطن أمانة المنوفية ونقابة المحامين الفرعية بالمنوفية يهدف الى تضافر جهود الطرفين لإعلاء ورفعة شأن المواطن المنوفى، والعمل على رفع الثقافة القانونية والسياسية لأبناء المنوفية من خلال كافة الوسائل المتاحة والفعاليات المشتركة باستخدام جميع الوسائل "المسموعة، والمكتوبة، والمرئية" لتحقيق هذا الهدف، والعمل المشترك على تأهيل كوادر الكيانين لخوض غمار العمل والتمثيل السياسى فى كافة الاستحقاقات الانتخابية، والتشارك فى الفعاليات الميدانية لإعداد الكوادر السياسية وكيفية إدارة العملية الانتخابية من خلال أعضاء الكيانين.

وشدد بهاء شلبى على أهمية هذا التعاون وما سيسفر عنه من بناء وتنمية كوادر بشرية مميزة لاثراء الحياة السياسية والحزبية بمصر خاصة أن المزاج العام الشعبى أصبح أكثر قدرة على الفرز والتمييز ويبحث عن البرامج الحزبية ودورها فى خدمة المجتمع وقدرة القائمين عليها على إحداث تغيير حقيقى وهو الواقع الذى يفرض على الأحزاب السياسية المختلفة التعامل معه ووضع الخطط والبرامج وتنفيذ الشراكات الفعالة للوصول لنتائج ترضى المواطنين وتحقق الصالح العام للوطن.

وقال فؤاد حمودة، نقيب المحامين بالمنوفية، أن توقيع بروتوكول تعاون مع حزب حماة الوطن أمانة المنوفية، يأتى في إطار حرص نقابة المحامين بالمنوفية علي النهوض بدورها الفعال في الحياة السياسية علي مدار تاريخ نقابة المحامين، حيث أنها لم تنفصل يوماً عن الحياة السياسية في مصر منذ إنشاء النقابة حتى الآن.

وأكد نقيب المحامين بالمنوفية، أن النقابة قدمت علي مدار تاريخها نماذج مشرفة من أبنائها تصدروا الصفوف دفاعاً عن الوطن والمواطن وزعماء قادوا الثورات ضد الاحتلال وحملت النقابة مشاعل التوعية لأبناء هذا الوطن.

وأشار حمودة، أنه في سبيل النهوض بدور نقابة محامين المنوفية فى دعم الحياة السياسية تم توقيع أولي بروتوكولات التعاون مع حزب حماة الوطن أحد الأحزاب التى تحظي بتأييد شعبي واسع وينتمي اليه جانب كبير من الزملاء المحامين وذلك لنشر التوعية اللازمة بأهداف الحزب وبرامجه وتوفير الإستفادة من الخبرات في الجانبين، وتقديم كوادر من السادة المحامين تساهم بشكل فعال للنهوض بالعمل السياسي بفتح قنوات للتواصل مع كافة الكيانات والأحزاب السياسية لنشر البرامج الخاصة بتلك الكيانات والمساهمة الفعالة من النقابة في هذا الشأن.

فيما قال فؤاد غنيم أمين مساعد التنظيم بحزب حماة الوطن بالمنوفية، أن التعاون مع نقابة المحامين أمر يبث التفائل والأمل فى نفوس أبناء محافظة المنوفية، فنقابة المحامين من أقدم النقابات المهنية على مستوى العالم العربى وقد خرج منها الكثير والكثير من القيادات وكبار الشخصيات العامة والمفكرين والمثقفين والقانونيين الذين قادوا العمل السياسى فى مصر على مدار تاريخها، الى جانب دور المحامين فى إعلاء شأن العدالة وحرصهم الدائم على حقوق الإنسان والحريات الاساسية التى تنص عليها القوانين الوطنية والدولية.

وقال عبدالله عنتر امين عام نقابة المحامين بالمنوفية، أن بروتوكول التعاون سيساهم فى رسم ملامح جديدة ووضع رؤية مستقبلية للمصريين من أبناء محافظة المنوفية، خاصة أن نقابة المحامين قلعة الحريات ولها دور فعال فى تحقيق العدالة السياسية والقانونية، مؤكدا على التنسيق الشامل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع نتاج هذا التعاون.

وتم توقيع بروتوكول التعاون بحضور النائب أحمد بهاء شلبى، أمين عام حزب حماة الوطن أمانة المنوفية، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وفؤاد غنيم أمين مساعد التنظيم بالمنوفية، وماهر حمودة نقيب المحامين بالمنوفية، وعبدالله عنتر أمين عام نقابة المحامين بالمنوفية، وعدد كبير من الشخصيات العامة والقيادات الحزبية والشعبية بمحافظة المنوفية.