فرص عمل.. "الجيزة" تعلن عن وظائف جديدة - موعد ومكان التقديم

كتب - محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة في بيان رسمي، عن توفير جهاز رعاية وتشغيل الشباب فرص عمل بالشركة العالمية لبلاستيك السيارات بالعاشر من رمضان.

وأوضحت المحافظة في بيانها، أن الشروط المطلوبة ومميزات التقديم إلى فرص العمل تستوجب أن يكون السن بين 18 إلى 35 عام، والمؤهل عالي للإداريين ومتوسط للفنيين، ويمكن توفير سكن، ومواصلات لبعض المناطق، وتأمين صحي واجتماعي، ووجبات.، والوظائف المطلوبة كالآتي:

-مشرف انتاج بلاستيك سحب وحقن.

-فني تشغيل ماكينات بلاستيك سحب وحقن.

-فني تشغيل ماكينات تقطيع ألواح بلاستيك.

-عمال انتاج سحب وحقن وتشطيبات.

-مراقب جودة.

-منسق مبيعات.

- منسق مشتريات.

وأشارت المحافظة أنه يستوجب للراغبين في التقديم إلى فرص العمل المتاحة الحضور بمقر جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالعنوان الآتي (300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني) يومياً من الأحد إلى الخميس من العاشرة صباحاً وحتي الثانية عصراً.