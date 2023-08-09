رئيس "الناشرين العرب" يكشف أزمات صناعة النشر

كتب- محمد شاكر:

أكد الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن صناعة النشر في مصر والعالم العربي تواجه أزمة كبيرة، مطالبا حكومات الدول العربية بدعم الصناعة.

وحول تأثير ارتفاع أسعار الورق على النشر في مصر والعالم العربي، قال رشاد: لقد أثر ارتفاع أسعار الورق بشكل كبير على الصناعة في العالم العربي عامة وفي مصر بوجه خاص بعد ارتفاع سعر الدولار، أدت إلى تراجع عدد الإصدارات بشكل كبير جدا، خاصة أن القارئ العربي غير مستوعب للتحديات التي يواجهها الناشر ويتخيل أن الناشر يبالغ في أسعار الكتب.

وأضاف رشاد: لقد تضاعفت أسعار الورق 3 مرات، مشيرا إلى أن أسعار الورق بدأت تنزل في الخارج إلا أن المستوردين في مصر، مازالوا يقفون عند الأسعار القديمة خاصة أن تعويم الجنية ووضع قيود على الاستيراد، أدت إلى ارتفاع أسعار الورق بشكل مبالغ فيه، مشيراً إلى أن الكتاب الذي يباع في لبنان ب20 دولار يباع في مصر ب800 جنيه.

وحول الإحصائيات في تناقص عدد الكتب في مصر قال رشاد: لا توجد احصائيات دقيقة حول هذا الأمر ولكن الإحصائية الموجودة حاليا، هي الخاصة يتناقص عدد المطبوعات في فترة انتشار فيروس كورونا حيث تناقصت عدد الإصدارات بنسبة ٧٥% وهي نسبة كبيرة.