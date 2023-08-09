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البابا تواضروس يهنئ الإخوة الأقباط بصوم العذراء

09:35 م الأربعاء 09 أغسطس 2023

البابا تواضروس الثاني

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كتب- إسلام لطفي:

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم، التهنئة لأبنائه في كل مكان بمناسبة صوم السيدة العذراء ووصفه بأنه صوم محبوب في كنيستنا.

وأشاد في مفتتح عظته، بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار في سموحة بالإسكندرية المقام فيها اجتماع اليوم، وتحدث عن خدمة الكنيسة المتسعة والعريقة وآبائها وخدامها وخادماتها وأراخنتها، وامتداد خدماتها المتنوعة، ومن أبرزها مستشفى الكنيسة، حتى إلى خارج الإسكندرية.

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البابا تواضروس الثاني صوم السيدة العذراء كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار الإسكندرية

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