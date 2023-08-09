السياحة: افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم قريبًا

كتب - محمد أبو بكر:

تفقد اليوم الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أعمال مشروع تطوير وترميم مسجد سليمان باشا الخادم المعروف باسم سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إن كل الأعمال تجري على قدم وساق للإنتهاء من المشروع لافتتاح المسجد الوشيك أمام زائريه خلال الفترة القادمة.

أوضح الدكتور مصطفي وزيري، أن أعمال الترميم التي تتم خلال الوقت الراهن بدأت منذ عام 2017 تحت إشراف إشراف قطاعي المشروعات والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار بتمويل ذاتي، في ضوء حرص الوزارة على زيادة الإتفاق العام على مشروعات ترميم وصيانة المواقع والمباني الأثرية والمتاحف بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية وما تستحقه من إنفاق بما يساهم في تحسين التجربة السياحية.

من جانبه أشار عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أن أعمال تطوير المسجد شملت أعمال الترميم المعماري والدقيق بما يعمل على عودة المسجد لحالته الأصلية حيث كان بناء من حجر الفص النحيث طبقاً للوثيقة الأصلية للمسجد، وشملت الأعمال إزالة طبقة املاط المتواجدة على جدرانه واستكمال القباب الموجودة بالسارية والشبابيك الخشبية بالكُتاب الرئيسي للمسجد ومعالجة المصبعات النحاسية وعزلها وصيانة رخام الأرضيات والكسوة.

ويعتبر مسجد سليمان باشا الخادم هو أول مسجد ينشئ فى مصر على الطراز العثمانى ومئذنته ذات القمة العثمانية المدببة وأول مثال للمئذنة العثمانية بمصر.

يقع هذا المسجد داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بجوار سور القلعة، وقد أنشأه سليمان باشا الخادم أحد رجال الدولة العثمانية البارزين في عهد السلطان سليمان القانوني.

تم انشاء المسجد سنة 1528م وذلك على أنقاض مسجد قديم كان قد شيده أبو منصور قسطة والى الإسكندرية في العصر الفاطمي سنة 1141م في هذا المكان قبل بناء القلعة.

واشتهر المسجد خطأً باسم سارية الجبل تيمناً بقصة سيدنا سارية مع سيدنا عمر بن الخطاب.

أما عن تخطيط المسجد فله أربع واجهات حجرية، ويتكون تخطيطه من قسمين أساسيين هما الجزء المغطى ويمثل بيت الصلاة ، والحرم كما يضم التخطيط مساحة مكشوفة بين بيت الصلاة والميضاة، كما يحتوي التخطيط العام على كتاب ملحق بالمسجد.