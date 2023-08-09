توفير فرص عمل وإطلاق 8 مراكز للتدريب.. تفاصيل بروتوكول بين وزراتي "العمل وقطاع الأعمال"

كتب - محمد أبو بكر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، ممثلة في "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" ووزارة قطاع الأعمال العام، للتعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين في وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.

وقال عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل في تصريحات خاصة لـ"مصرواي"، إن وزارة العمل ممثلة في صندوق تمويل التدريب والتأهيل وهو صندوق تابع لقانون العمل وله الشخصية الاعتبارية يعمل على إنشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل والاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها وتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأشار المتحدث باسم وزارة العمل، أنه وقع على البروتوكول المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وأوضح عبدالوهاب خضر أن هذا البروتوكول يشمل التعاون بين الطرفين لتطوير القاعات الرئيسية داخل مراكز التدريب المتفق عليها بين الوزارتين ومد هذه المراكز بالبرامج والأجهزة والأدوات اللازمة وتمويل البرامج التجريبية اللازمة لتطوير مهارات العاملين ومشاركة العاملين بالشركات في برامج التجريب المهني التي تقدمها مراكز التجريب التابعة لوزارة العمل، وتدريب العاملين على إتقان برامج الحاسب الآلي وكل المهارات المستقبلية.

ولفت إلى أن مديريات العمل على مستوي الجمهورية تنظم بشكل مستمر ملتقيات التوظيف التي تلعب دورا كبيرا في تنفيذ سياسة الدولة للحد من البطالة من خلال التنسيق بين وزارة العمل والشركات الخاصة لتوفير فرص العمل إلى جانب الملتقيات التي يفتتحها وزير العمل لتشجيع الشباب على الإقبال نحو العمل في كل المجالات التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضح أن وزارة العمل تمتلك 75 مركزا للتدريب على مستوي الجمهورية ثابت ومتنقل و 8 مراكز تدريب ستطلق قريباً بمعظم المحافظات، لتدريب وتأهيل الشباب على سوق العمل لمواجهة ظاهرة البطالة خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم.