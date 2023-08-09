وزيرة البيئة تشارك في ورشة العمل الإقليمية للسياحة البيئية بمدينة العقبة بالأردن

القاهرة - أ ش أ

توجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إلى مدينة العقبة الأردنية للمشاركة في ورشة العمل الإقليمية للسياحة البيئية، برفقة وفد رفيع المستوى يضم محافظ جنوب سيناء خالد فودة، ومسئولين من وزارة البيئة وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار وهيئة التنمية السياحية بوزارة الإسكان.

يأتى ذلك في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والمملكة الأردنية في مجال حماية البيئة لعامي 2023 - 2025، الذي وقع عليه منذ أيام قليلة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة ضمن توقيع 12 بروتوكول تعاون ثنائي في عدد من المجالات في نهاية أعمال الدورة الـ31 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها إلى الخروج من ورشة العمل بإنطلاقة حقيقية للعمل المشترك لوضع الرؤية الاستراتيجية للمنطقة في مجال السياحة البيئية، ومناقشة واعتماد نهج إقليمي جديد للوصول الى منتج سياحى يراعى البعد البيئي، ويقدم نموذجا متميزا لخدمة دول المنطقة.

ومن المقرر أن تستعرض وزيرة البيئة التجربة المصرية في تدشين البنية التحتية للسياحة البيئية في مصر، وقصص النجاح في إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب في تعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية والسياحة البيئية.

وأوضحت أن الورشة، التي تقام على مدار يومين، ستناقش واقع السياحة البيئية في المنطقة والتحديات التي تواجهها، وتقديم الحلول والمبادرات والمشاريع المطلوبة للنهوض بالواقع الإقليمي للسياحة البيئية، وذلك من خلال عرض نماذج ناجحة بدول المنطقة والوصول الى خارطة طريق إقليمية للقيام بالخطوات التنفيذية اللازمة نحو سياحة بيئية مستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة ستقوم بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الجانب الأردني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبحث آليات تطوير التعاون في تعزيز مجال السياحة البيئية، كما ستقوم بزيارة بعض مناطق المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بالأردن لتبادل التجارب والخبرات.