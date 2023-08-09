"الزراعة" تصدر العدد الثامن من مجلتها الشهرية "MALR"

القاهرة - أ ش أ

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثامن من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر أغسطس 2023، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار "كلمة من قلب الديوان".

وألقى العدد الضوء على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة إلى واحة سيوة، فضلا عن تسليط الضوء على الرسائل والتكليفات العاجلة من وزير الزراعة إلى القيادات والباحثين.

واشتمل العدد على ملف خاص حول المزارع النموذجية المصرية المشتركة في أفريقيا والخطوات المصرية لتنمية القارة السمراء، فضلا عن خطوات ومسيرة العلاقات الزراعية الخارجية لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر ودول العالم.

وتناول العدد حوارا مع الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية ورئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، والذي أكد أن مصر واجهت التغيرات المناخية باستنباط محاصيل زراعية جديدة.

ويقدم هذا العدد للفلاح أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها خلال شهر أغسطس للحصول على أفضل إنتاجية من المحاصيل، وكذلك للراغبين في الاستثمار "كيف تؤسس مشروعك لتربية النعام؟"، ويمكن تحميل العدد والتصفح الإلكتروني