لقاحات كورونا وهذه مشروبات.. جمال شعبان يكشف سبب الموت المفاجئ للشباب
كتب- محمد عبدالناصر:
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا، عن أسباب الموت المفاجئ للشباب وجلطات القلب.
وأضاف شعبان: أهم أسباب الموت المفاجئ للشباب، التدخين والمسكنات، ومشروبات الطاقة والمنشطات والهرمونات والمخدرات.
وتابع: تاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط والضغط المرتفع ومرض السكر".
وأكد أن الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات وأحيانًا لقاحاتها.
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