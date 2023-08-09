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لقاحات كورونا وهذه مشروبات.. جمال شعبان يكشف سبب الموت المفاجئ للشباب

04:59 م الأربعاء 09 أغسطس 2023

الدكتور جمال شعبان

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كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا، عن أسباب الموت المفاجئ للشباب وجلطات القلب.

وأضاف شعبان: أهم أسباب الموت المفاجئ للشباب، التدخين والمسكنات، ومشروبات الطاقة والمنشطات والهرمونات والمخدرات.

وتابع: تاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط والضغط المرتفع ومرض السكر".

وأكد أن الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات وأحيانًا لقاحاتها.

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جمال شعبان معهد القلب الموت المفاجئ جلطات القلب لقاحات كورونا

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