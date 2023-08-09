وزارة العمل: 52 فرصة عمل في 7 شركات لذوي همم الإسكندرية
القاهرة - أ ش أ:
أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن ملتقى تشغيل لذوي الهمم، بمقر ديوان مديرية عمل الإسكندرية، بمشاركة 7 شركات من القطاع الخاص والاستثمارى، وتنظيم مقابلات شخصية لـ 52 شابا وفتاة من ذوى الهمم بالمحافظة، لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة طبقاً لأحكام القانون الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم، وكذلك تدريب مهنى لهم طبقاً لنوع الإعاقة، بهدف دمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وأوضحت الوزارة ـ في بيان ـ أنها تلقت تقريرا من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أفاد فيه بتنظيم ملتقى لتشغيل 52 من ذوى الهمم في 7 شركات قطاع خاص وهى: جملة ماركت ، و دريم للأغذية ، وفندق هيلتون ، و روبيكس للبلاستيك ،و العلمين باك ، وبيرفكس للالكترونيات ، و نايل لينين جروب.
وأضاف وكيل المديرية أنه جرى عقد مقابلات شخصية لذوي الهمم تمهيدا لاختيار الشباب وفقا لمتطلبات كل شركة، كما أنه يتم متابعة استيفاء نسبة الـ 5 % في المنشآت التى يعمل بها 20 عاملا فأكثر طبقاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 من خلال لجنة مشكلة من مديرية العمل بالإسكندرية، وتقوم بالمتابعة بعد استلام عملهم في أماكنهم للتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم.
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