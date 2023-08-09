أنقذوا حالات خطرة.. رئيس هيئة الإسعاف يُكرم 25 مسعفًا

كتب- أحمد جمعة:

كرم الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، الأربعاء بقاعة الاحتفالات الكبري، 25 من أفراد الفرق الإسعافية لجهودهم الاستثنائية في إنقاذ عدد من المواطنين كانت حياتهم على المحك جراء تعرضهم لحوادث قاتلة، تنوعت بين حالات طعن وسقوط من أماكن مرتفعة وتوقف لعضلة القلب، بالإضافة إلى عدة حالات ولادة تمت بمساعدة فرق الهيئة الإسعافية.

استهل "رشيد" كلمته بتوجيه الشكر للأطقم الإسعافية المكرمة على ما قدموه من دروس ملهمة في مهام الإسعاف والإنقاذ، مؤكداً قناعته بأن تلك الجهود تمثل القاطرة التي تقود تلك المؤسسة للأمام، وأن سواعدهم الفتية المخلصة هي التي جعلت لتلك المؤسسة مكانة متميزة بين نظيراتها العربية والافريقية.

وفي سياق حديثه، تطرق رشيد لعدد من التحديات التي تواجه العمل الإسعافي والتي جاء في مقدمتها تطلعات الأطقم الإسعافية لمزيد من الترقي المالي والعلمي والدراسي، حيث أوضح أن التطلعات المالية للفرق الإسعافية ولكافة العاملين بالمنظومة تم رصدها وصياغتها وجارٍ مناقشتها مع الجهات المعنية بالدولة في الوقت الراهن، والتي أبدت ردود فعل إيجابية وتفهم لتلك التطلعات لقناعتها بقيمة رسالتكم، مؤكداً أن تلك الخطوات شهدت دعم ومساندة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الذي أكد في أكثر من محفل إعتزازه بكم وبجهودكم.

كما أعلن أن الأسابيع القادمة ستشهد الإعلان عن قبول دفعات جديدة للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية للمسعفين، جنباً إلى جنب مع تدشين البرنامج التدريبي لجمعية القلب الأمريكية بمركز التدريب المعتمد بهيئة الإسعاف المصرية، بالإضافة إلى إيفاد العناصر المتميزة للتدريب بالخارج في إطار التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المانحة، مؤكداً أن الالتحاق بتلك البرامج التعليمية والدراسية سيتم في إطار من الشفافية ووفق شروط وضوابط الأساس فيها للكفاءة والالتزام.

وتناول "رشيد" ملف صيانة الأسطول الإسعافي، حيث أوضح أن إشكاليات سلاسل الإمداد التي شهدها العالم والتي تفاقمت مؤخراً قادت إلي وجود بعض النواقص في قطع الغيار، وقد تم بالفعل وضع آلية جديدة بجدول زمني محدد لصيانة أسطولها الإسعافي وذلك بالتعاون مع وكلاء وشركات الصيانة.

كما تطرق لوجود وفرة حالية في المستلزمات الطبية تكفي حاجة الأسطول الإسعافي، مؤكدا أن هناك توجه لتخفيف العبئ عن كاهل الفرق الإسعافية عبر اعتماد منظومة جديدة لتحصيل الرسوم في بعض الخدمات غير الطارئة التي تتيحها الهيئة نظير رسوم رمزية.

وفي ختام حديثه، أكد "رشيد" أن ذلك التكريم هو نتاج لجولته بعدد من المحافظات مؤخراً والتي تم فيها إقرار مبدأ الاثابة والتحفيز لكافة العناصر الإيجابية من الفرق الإسعافية وأن جولاته مستمرة الفترة المقبلة وذلك للوقوف على كافة الإشكاليات والتحديات التي تواجه المنظومة الإسعافية وستمتد للمحافظات الحدودية.

تضمن التكريم مكافأة مالية لكافة المكرمين وتأكيده أن تلك المكافأة لا تضاهي جهودهم التي ارتقت لحد البطولة وأنه يأمل في رؤيتهم في تكريمات جديدة وفي قصص نجاح جديدة وأن ذلك سيقابله تقدير وحفاوة أكبر.

حضر التكريم الدكتور إبراهيم علي حسن رئيس قطاع العمليات والتشغيل.