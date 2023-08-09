موِّتوا الزعيم وهجَّروا هاني رمزي.. مقترح بتشريع جديد لتجريم شائعات السوشيال ميديا -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، عن أول تشريع سوف يتقدم به إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع للمجلس في فصله التشريعي الثاني والذي يبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل؛ سيكون حول تجريم ظاهرة بث وسائل السوشيال ميديا أخبارًا كاذبة عن الأشخاص ورموز الدين والسياسة والفن والثقافة؛ مما يؤثر سلبياً على أُسرهم، وذلك من خلال إدخال تعديلات على قانون العقوبات.

وقال رمزي، في بيان له اليوم الأربعاء: للأسف الشديد تم استخدام وسائل السوشيال ميديا أسوأ استخدام في نشر الأخبار الكاذبة حتى في ما يتعلق بإعلانها وفاة العديد من رموز المجتمع بصفة عامة ورموز الدين والفن والثقافة بصفة خاصة؛ لعشرات المرات، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر العالم الكبير والجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب السابق، والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وأيضاً كل من الفنانَين الكبيرَين الزعيم عادل إمام وحسن يوسف، مؤكداً أن الأمر يتطلب التدخل التشريعي العاجل والحاسم لتطبيق عقوبات رادعة؛ لمثل هذه الجرائم الخطيرة، خصوصًا أن وزارة الداخلية من خلال التكنولوجيا الحديثة لديها القدرة على التوصل لمرتكبي هذه الجرائم.

وأكد رمزي أن شقيقه الفنان هاني رمزي طالته هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة عندما أشاروا إلى أنه سوف يهاجر إلى كندا ويترك مصر؛ لدرجة أن شقيقي الفنان هاني رمزي رد على هذه الشائعات التي طالته وتحدثت عن هجرته هو وشقيقيه من مصر إلى كندا واستقرارهما هناك!

وذكر النائب رده بأنه موجود في مصر، وبالتحديد منطقة "الساحل الشمالي"، ولم يغادر على الإطلاق، وأنه في الليلة التي انطلقت فيها هذه الأنباء كان يوجد في مصر ويشاهد مسرحية في المسرح القومي، وبعدها غادر إلى "الساحل الشمالي" من أجل قضاء إجازة. وأنه فوجئ بكم كبير من الرسائل والاتصالات التي تسأله عن حقيقة هجرته، وهو ما دفعه للتأكيد أن هذه الشائعة جاءت بسبب تصريح للدكتور خالد منتصر حول سفرهما إلى كندا في سبتمبر وأنه بالفعل سيسافر في سبتمبر، وكذلك في أغسطس بصحبة مجموعة من الفنانين، ولكن الهدف من الزيارة هو التقاء المصريين المهاجرين في الخارج، لتعزيز ارتباطهم وتواصلهم بمصر، وأنه سيسافر إلى كندا وكذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصحبة وفد آخر، مؤكداً أنه في خدمة بلده في أي وقت ولن يقصر في هذا الأمر، حسب تعبيره.

وكشف الدكتور إيهاب رمزي أن شقيقه الفنان هاني رمزي كشف عن أنه فكَّر بالفعل في السابق في الهجرة؛ ولكن هذا حدث وقت تولي جماعة الإخوان مسؤولية الحكم، وقدَّم بالفعل على إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد النصائح التي تلقاها من مقربين، بسبب هجومه على الإخوان في برنامجه.

وأكد رمزي ضرورة مواجهة مثل هذه الشائعات والأكاذيب تشريعيًّا من خلال وضع عقوبات مشددة للحد من مثل هذه الجرائم التي أصبحت تتكرر بصورة خطيرة وتتسبب في إثارة البلبلة لدى الأُسر المصرية، معرباً عن ثقته التامة في أن غالبية زملائه في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين سوف يعلنون تأييدهم التام لمشروع القانون الذي سوف يتقدم به خلال الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس النواب.