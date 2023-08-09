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تحذير رسمي بسحب دواء من الصيدليات يستخدم للأطفال

12:13 م الأربعاء 09 أغسطس 2023

هيئة الدواء المصرية

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كتب- أحمد جمعة:

قررت هيئة الدواء المصرية، الأربعاء، سحب تشغيلة كاملة من دواء "الفيوفاكت 108 مجم".

ويستخدم الدواء تحت إشراف طبي في حالات صعوبة التنفس الشديدة عند الأطفال، والتي قد تكون ناجمة عن حالة تسمى متلازمة الضائقة التنفسية.

وقالت الهيئة في منشورها رقم 13 لسنة 2023، إنه يجب ضبط وتحريز كافة العبوات من المستحضر "Alveofact 108 mg"، رقم التشغيلة B02321P؛ لكون المستحضر غير مطابق للمواصفات.

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هيئة الدواء المصرية الصيدليات سحب دواء دواء الفيوفاكت 108 مجم

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