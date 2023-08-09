تنويه مهم من شركة بترول لسكان المهندسين بشأن رائحة الغاز المنتشرة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت تاون جاس، الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن، التابعة لـوزارة البترول والثروة المعدنية، عن إجرائها أعمال صيانة لعملاء الشركة بحديقة الحجاز، شارع الحجاز بمنطقة المهندسين، وذلك اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023.

وناشدت الشركة عبر صفحتها الرسمية فيسبوك العملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، ولن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء، فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

وأوضحت أنه في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على 129 وخدمة العملاء 19129.​