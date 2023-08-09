ازدهار القارة الإفريقية.. تفاصيل لقاء وزير الري رئيسَ المجلس المصري للشؤون الخارجية -صور

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، والسفير الدكتور عزت سعد مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، والسفير صلاح حليمة، والسفير علي الحفني، والسفير الدكتور محمد حجازي؛ أعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية .

واستعرض اللقاء موقف مشروعات التعاون الثنائي بين مصر والدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، وتم استعراض أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس .

وصرح سويلم بأن مصر تتطلع لتحقيق المزيد من التعاون مع كل الدول الإفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التي تخدم أهداف التنمية بالقارة الإفريقية، مع استعداد مصر لتسخير خبراتها الكبيرة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة، موضحاً أن الوزارة تُقدم بالفعل كل أشكال الدعم للدول الإفريقية الشقيقة من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من هذه الدول في مجالات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية وسدود حصاد مياه الأمطار؛ لتوفير المياه النقية للمواطنين لاستخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بدولتَي جنوب السودان والكونغو الديمقراطية .

وأضاف وزير الري أن مصر تسعى جاهدة خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة على مدى عامَين لخدمة قضايا المياه في إفريقيا في الوقت الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تأثيرات متزايدة لتغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى؛ بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم .

ويتواصل التنسيق المشترك مع مختلف الدول الإفريقية لتأكيد دعمها للمبادرة الدولية للتكيف في قطاع المياه AWARe والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27، ومشاركة الدول الإفريقية في برامج بناء القدرات التي يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذي قامت مصر بتدشينه تحت مظلة المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة كل من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شؤون مياه النيل، والسفير محمد رفيق خليل المستشار السياسي للوزير، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس مصطفى سنوسي معاون الوزير لشؤون مياه النيل .