4 سنوات ونصف.. تفاصيل برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية بجامعة النيل

كتب- عمر كامل:

أكد الدكتور شريف عبد السلام، رئيس برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية، بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية، أهمية هذا البرنامج وخريجيه في التنمية العمرانية الجديدة والمشروعات الكبرى التي سعت الدولة المصرية القيام بها وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية العملاقة، والمشروعات الاستثمارية الانشائية، ومشيرا إلى أهمية خريج هذا البرنامج لما له من طلب في سوق العمل الحالي خاصة مع التوسع في فكرة المشروعات الكبرى في مصر والدول العربية.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الاهلية، وبرامجها المختلفة تقدم تعليم يتواكب مع متطلبات سوق العصر واحتياجات سوق العمل وتقوم بتأهيل الطالب خلال سنوات الدراسة ليكون ذو جدارة علمية وبحثية مرموقة في مجاله الأكاديمي و العملي، وهو ما يقدمه برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية بالكلية والتي تصل مدة الدراسة فيه إلى 4 سنوات دراسية ونصف طبقا للائحة الجامعة ومن الممكن أن تصل إلى 4 سنوات بعدد ساعات معتمدة تبلغ 144 ساعة، ويضم شعبة التشييد وإدارة وسائل النقل والهندسة البيئية والموارد المائية، ويقوم الطالب خلال سنوات مدة البرنامج بدراسة استخدام أجهزة الكمبيوتر الحديثة وهو جزء لا يتجزأ من برنامج الدراسة من مواد ومقررات حيث يتم تدريس الطلاب مقررات عن نمذجة معلومات البناء "BIM" ومقررت " REVIT " وهو برنامج يدعم إدارة معلومات BIM.

ويقوم البرنامج بالتركيز على استخدام الطالب للمعامل الحديثة التي تتمتع بها الهندسة المدنية وعددها 6 معامل على مستوى عال من الجودة وهي معمل ( الخرسانة - الأسفلت والطرق- الهندسة البيئية والمياه- ميكانيكا التربة والاساسات- معمل المساحة والــ GPS - معمل الهيدروليكا- ماكينات التحميل الخاصة بالعناصر الانشائية)

وأشار الدكتور شريف عبد السلام، رئيس برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية، ووكل الكلية لشئون الطلاب، على أهمية التدريب الصيفي الذي تقدمه الكلية والبرنامج للطلاب حيث توفر الكلية لطلابها عدد من الأماكن للتدريب خلال فترة الصيف في المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات القومية العملاقة حيث يقوم الطالب بالتدريب خلال فترة الصيف لمدة 30 يوم متصلة بحضور ومساعدة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج الأمر الذي من شأنه إكساب الطالب الجدارات والمهارات المعتمدة لسوق العمل ومن خلال التدريب يمكنه التعرف على كبرى شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تعمل في هذه المشروعات مما يؤهله التعرف على الفرص المتاحة له للعمل بعد تخرجه .

ونوه رئيس برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية، إلى أهمية مشاريع التخرج داخل البرنامج والتي يقوم بها الطلاب وهي تتم على مرحلتين الأولى "مشروع بحثي" يقوم فيه الطالب باستخدام المعامل المتاحة له لتطوير شيئ ما جديد بطريقة مبتكرة، والمرحلة الثانية هي "تصميم المنشآت والمرافق والبنية التحتية" باستخدام النتائج التي توصل إليها في المرحلة الأولى من المشروع، وليكن مثلا ابتكار الطلاب لفكرة خليط الاسمنت مع الكاوتش الأمر الذي من شأنه المحافظة على البيئة من فكرة حرق الكاوتش وفي نفس الوقت منح خليط الأسمنت نفسه قوة مختلفة بعد خلطه مع الكاوتش واستخدامه في رصف الطرق وغيرها من الأمور والأفكار الكثيرة التي يقوم فيها الطالب بالرصد النظري والتطبيق العملي .

وكشف عن برامج التبادل الطلابي التي تقدمها الكلية والبرنامج حيث يمكن لطلبة الهندسة " مدني " الاستفادة من هذه البرامج ودراسة فصل كامل في احدى الجامعات العالمية مثل جامعة نوتنجهام في انجلترا وجامعة جلاسكو في اسكتلندا، خاصة وأن جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم حاصلين على درجاتهم العلمية والماجستير والدكتوراه من جامعات دولية عريقة في أمريكا وكندا وإنجلترا.