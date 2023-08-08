خبراء ونواب: تطوير مساجد آل البيت ينعش السياحة الدينية

كتب- محمد أبو بكر:

تهتم الدولة المصرية بتطوير مزارات آل البيت بداية من مسجد سيدنا الحسين ومسجد السيدة نفيسة الذي جرى افتتاحه اليوم بعد أعمال التطوير والترميم التي لحقت به.

وافتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة بحضور سلطان طائفة البهرة مفضل سيف الدين.

من جانبه قال مجدي صادق، الخبير السياحي، إن مسجد السيدة نفيسة من أهم مساجد آل البيت الموجودة في مصر، التي تعد مهمة للجذب السياحي، وهي لا دخل لها بأي طائفة، ومن الممكن أن تكون برنامجا مهما لكل مسلمين العالم تحت عنوان برنامج كامل وهو "زيارة التجلي الأعظم وآل البيت".

وأضاف مجدي لـ"مصراوي"، أن افتتاح مسجد السيدة نفيسة يُعد خطوة ضرورية لإحياء القاهرة التاريخية واستعادة مكانتها، وهو خير دليل على التنمية والبناء، ووسيلة كبيرة للسياحة خاصة الدينية.

فيما أشار النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ لمصراوي، إلى اهتمام الدولة بالآثار التاريخية وتطوير القاهرة ومساجد آل البيت التي يهتم العديد من المسلمين بزيارتها، في إطار إحداث نقلة حضارية تليق بمكانة مصر التاريخية.

من جانبه قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن الاهتمام بسياحة آل البيت في مصر يشجع السياحة الدينية، خاصة مع تطوير مسجد السيدة نفيسة والسيدة زينب والحسين، وهو ما يشجع سياحة آل البيت في مصر.

وأضاف "كرم" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن افتتاح مسجد السيدة نفيسة يؤكد الرغبة الحقيقية لدى الدولة لتطوير المساجد التاريخية من خلال بذل جهود كبيرة بمشروع تطوير القاهرة التاريخية باعتباره عامل جذب كبير للسائحين والمستثمرين.

من جانبه، قال باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، لمصراوي، إن مسجد السيدة نفيسة يُعد من المزارات المهمة التي يحرص بعض المسلمين على زيارتها من آن إلى آخر لما يمثله من أهمية كبيرة لهم.

وأضاف أن دور القيادة السياسية وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة الاهتمام بآل البيت وإعادة تأهيل المساجد الأثرية في مصر،لاستقبال الزوار من داخل مصر وخارجها بما يليق بمكانتها وتاريخها ويشجع على السياحة.