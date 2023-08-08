"إياتا" تكشف أسباب زيادة الطلب على السفر خلال يونيو

كتب - محمد عبيد:

أعلن ويلي والش، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ارتفاع حركة سفر الركاب خلال شهر يونيو الماضي مع بدء الموسم الصيفي.

وارتفعت حركة السفر الدولية في يونيو الماضي بنسبة 31.0٪ مقارنة بيونيو 2022، وتبلغ حركة السفر الآن 94.2٪ من مستويات ما قبل كوفيد-19 في النصف الأول من عام 2023 .

جاء ذلك في أحدث تقرير لحركة الركاب أصدرته "اياتا"، حيث أظهر ارتفاع حركة السفر المحلية لشهر يونيو الماضي بنسبة 27.2٪ مقارنة بنفس الشهر قبل عام، وارتفاع السفر المحلي بنسبة 33.3٪ في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالعام الماضي .

الشرق الأوسط

ارتفعت حركة شركات الطيران في الشرق الأوسط في يونيو الماضي بنسبة 24.2٪ مقارنة بيونيو من العام الماضي ، وارتفعت السعة بنسبة 25.9٪ وتحسن عامل الحمولة بنسبة 2.0 نقطة مئوية إلى 79.8٪ .

أفريقيا

ارتفعت حركة شركات الطيران الأفريقية بنسبة 34.7٪ في يونيو الماضي مقارنة بالعام الماضي، وهي ثاني أعلى نسبة مئوية من المكاسب بين المناطق ، كما ارتفعت سعة يونيو الماضي بنسبة 44.8٪ وانخفض عامل الحمل بنسبة 5.1 نقطة مئوية إلى 68.1٪، وهو أدنى مستوى بين المناطق ، وكانت إفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في عامل الحمل الدولي الشهري مقارنة بالفترة السابقة .

آسيا

حققت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 128.1٪ في حركة المرور في يونيو الماضي مقارنة بيونيو 2022، وهي بسهولة أكبر نسبة مئوية من المكاسب بين المناطق ، كما ارتفعت السعة بنسبة 115.6٪ وزاد عامل الحمل بنسبة 4.6 نقطة مئوية إلى 82.9٪.

أوروبا

سجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً في حركة المرور بنسبة 14.0٪ مقارنة بيونيو 2022 ، وارتفعت السعة بنسبة 12.6٪، وارتفع عامل الحمل بنسبة 1.1 نقطة مئوية إلى 87.8٪، وهو ثاني أعلى مستوى بين المناطق .

أمريكا

شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاع حركة المرور بنسبة 23.3٪ في يونيو الماضي مقابل الفترة 2022 ، وزادت السعة بنسبة 19.5٪، وارتفع عامل الحمل 2.7 نقطة مئوية إلى 90.2٪، وهو الأعلى بين المناطق.

أمريكا الجنوبية

شهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في حركة المرور بنسبة 25.8٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 ، وارتفعت سعة يونيو بنسبة 25.0٪ وارتفع عامل الحمل بنسبة 0.6 نقطة مئوية إلى 84.8٪.