تعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة dmc
القاهرة - مصراوي:
قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الثلاثاء، تعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسًا لشبكة قنوات dmc.
وحصلت ريهام السهلي، على درجة البكالوريوس في مجال الاعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1993، وحازت كذلك على درجة الماجيستير في مجال العلوم السياسية المختص بدراسات الشرق الأوسط عام 1997.
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