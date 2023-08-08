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تعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة dmc

09:26 م الثلاثاء 08 أغسطس 2023

الإعلامية ريهام السهلي

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القاهرة - مصراوي:

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الثلاثاء، تعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسًا لشبكة قنوات dmc.

وحصلت ريهام السهلي، على درجة البكالوريوس في مجال الاعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1993، وحازت كذلك على درجة الماجيستير في مجال العلوم السياسية المختص بدراسات الشرق الأوسط عام 1997.

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الإعلامية ريهام السهلي شبكة قنوات DMC الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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