"أونا" تهنئ عماد ربيع لتوليه رئاسة قطاع إنتاج الدراما في الشركة المتحدة

القاهرة - مصراوي:

تهنئ مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي - يلاكورة - كونسلتو – شيفت – شركة جيمناي ميديا"، الزميل عماد ربيع لتوليه رئاسة قطاع الإنتاج للدراما في الشركة المتحدة للخمات الإعلامية.

وتتمنى مجموعة أونا للزميل عماد ربيع، التوفيق وفريق العمل في قطاع الإنتاج الدرامي في الشركة المتحدة.

يذكر أن ربيع حصل مؤخرا على درجة الدكتوراه من كلية الإعلام جامعة القاهرة عن رسالته "البيئة الرقمية الحديثة وتأثيرها على إدارة المؤسسات الإعلامية التلفزيونية المصرية واقتصادياتها بالتطبيق على القنوات التلفزيونية الخاصة والحكومية".

عمل ربيع وشارك في تأسيس العديد من القنوات التليفزوينية وترأس قطاع الإنتاج في عدة تجارب إعلامية مصرية وعربية، منها روتانا وسي بي سي والتليفزيون المصري والعديد من الفضائيات خلال رحلة عمله الإعلامي.