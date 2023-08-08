الصحة تكشف عدد خدمات "100 يوم صحة" بالمبادرات الرئاسية

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 400 ألف و29 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة من خلال حملة "100 يوم صحة"، وذلك حتى أمس الاثنين، في جميع محافظات الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبد الغفار بأن الخدمات التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" تضمنت 13 ألفا و662 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 31 ألفا و647 خدمة.

وأضاف أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة إلى 3550 طفلا، فيما قدمت 38 ألفًا و431 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأوضح أن الحملة قدمت أيضا 1972 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4990 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 3571 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة إلى 13 ألفا و12 مواطنا.

ونوه بأن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا، القولون، الرئة، عنق الرحم) بملئ 16 ألفا و760 استمارة استبيان، مبينا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 11 ألفا و590 مواطنا.

ولفت إلى أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 80 ألفا و887 منتفعة، فيما بلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 69 ألفا و959 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 106 آلاف و761 طفلا، كما أوضح أن الحملة قدمت 3237 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وتابع: أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 52 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة مع عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.