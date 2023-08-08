وزير الصحة يبحث مع رئيس مجمع الإصدارات الذكية دعم خطة التحول الرقمي

كتب- أحمد جمعة:

بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مع أحمد عبدالسلام رئيس مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، سبل التعاون والاستفادة بالإمكانات الهائلة للمجمع، بما يدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمي، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التي يقدمها المجمع.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول النقاش حول إصدار وتأمين كافة المخرجات والوثائق الثبوتية الخاصة بالوزارة من خلال المجمع، بما يضمن تحقيق المأمونية والسرية للبيانات، فضلاً عن تحقيق أعلى درجة من الشفافية بين المواطن والحكومة من خلال تلك الوثائق المؤمنة.

وأشار إلى توجيه الوزير للقيادات المعنية بالوزارة بالبدء في وضع آليات وأسس عمل للتعاون مع المجمع وإصدار التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة للفرق الطبية من العاملين بالقطاع الصحي، فضلا عن استخراج قرارات التكليف للأطباء، واستخراج الشهادات الخاصة بتطعيمات الأطفال.

وأضاف أن الاجتماع تناول المناقشة حول تطوير منظومة الوزارة للمراقبة على مقدمي الأغذية من خلال وضع آلية عمل متكاملة لإصدار تراخيص العاملين بمجال الأغذية، وذلك بعد تطبيق الكشف الفعلي عليهم من قبل وزارة الصحة متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة، والتأكد من خلوهم من الأمراض، مشددا على تطوير آلية المراقبة على العاملين، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين.

ولفت إلى توجيه الوزير للمعنيين من الوزارة بسرعة البدء في التعاون مع المجمع لاستخراج البطاقات التعريفية المميكنة والمؤمنة لكافة العاملين في المنشآت الصحية من الفرق الطبية ووضع التصميم الخاص بها، منوها بأن المجمع يعد صرحاً متكاملًا يتمكن من إحكام السيطرة الأمنية على إصدار الأوراق ومنع تزويرها، فضلا عن تقديم حلولاً تكنولوجية متكاملة لكافة قطاعات الدولة، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030.

وعقب الاجتماع، تفقد وزير الصحة كافة أقسام المجمع، والذي يقع على مساحة 570 ألف م2، حيث تفقد المصنع الخاص بإنتاج الورق المؤمن والمميكن وبطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت.. واستمع لشرح مفصل حول مراحل العمل والتحضير الخاصة بالورق، وصولا إلى خروج الشهادات والمستندات في صورتها الأخيرة.

كما تفقد الوزير المركز التكنولوجي لصناعة الهولوجرام "ثنائى وثلاثى ورباعى الأبعاد"، واستمع إلى شرح مفصل حول آليات ومراحل تأمين الوثائق، والتي تتضمن إنتاج الورق والتصميم والعلامات المائية والطباعة ووضع الأحبار المؤمنة.

ومن جهته، قال رئيس مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة "إن المجمع يعد هو الأول في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط الذي يصمم ويمنح العلامة المائية للورق والبنكنوت، وثاني أكبر مجمع على مستوى العالم في تصنيع الورق، حيث يتم إنتاج 12 ألف طن ورق سنوياً"، مؤكداً الاستعداد الكامل مع الوزارة لتحقيق كافة سبل التعاون، ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة.