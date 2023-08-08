محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير الطرق أسفل محور "عمرو بن العاص"

الجيزة - أ ش أ:

تفقد محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الثلاثاء، مراحل العمل الجارية بطرق الخدمة الواقعة أسفل محور عمرو بن العاص بنطاق أحياء الطالبية والهرم، حيث تابع أعمال تطوير ورصف وإنشاء أرصفة المشاة، والتنسيق العام للطريق بين شارعي الملك فيصل والهرم، وبين شارعي الشيخ أحمد نصر (المحولات) وترسا، وبين شارعي ترسا والثلاثيني القديم، وبمنطقة المطبعة فيصل.

وكلف المحافظ - خلال جولته التفقدية - رئيس حي الطالبية بالمتابعة مع شركة الكهرباء لسرعة الانتهاء من أعمال مد 10 كابلات جديدة بشارع المطبعة بين شارعي الملك فيصل والهرم، وذلك حتى يتسنى للشركات المنفذة استكمال أعمال التطوير أسفل محور عمرو بن العاص، مشددا على الجهات المنفذة بضرورة سرعة رصف طريق الخدمة أسفل المحور لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين، نظراً لانتهاء العديد من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحور.

كما كلف المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتحديد المواقع المثلي لإنشاء الدورانات بمسار الطرق، بما لا يعيق الحركة المرورية، موجها بضرورة مراعاة إنشاء ساحات انتظار للسيارات بالمساحات الفارغة أسفل المحور، ووفقا للتخطيط الهندسي للاستفادة من المسطحات لخدمة القاطنين بالمنطقة، ولتلاشي الوقوف والانتظار الخاطئ بمجري الطريق لتسهيل الحركة.