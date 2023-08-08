وزير العمل: توجيهات لمكاتب التمثيل العمالي بحماية ورعاية عمالنا في الخارج

القاهرة (أ ش أ)

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية (الرياض + جدة) والكويت والأردن والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، مؤكدا أن هناك توجيهات مباشرة لمكاتب التمثيل العمالي بحماية ورعاية العمالة المصرية في الخارج.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل بمكتبه بديوان عام الوزارة، اليوم الثلاثاء، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة غادة عجمي.

وقال "شحاتة" إن الوزارة حريصة على التواصل مع النواب باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي، في كل الملفات التي تخص المواطن المصري بالداخل والخارج.

واستمع الوزير إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة، منها إنشاء أكاديمية لتأهيل "الضيافة الجوية" المصرية لسوق العمل بالخارج تنسيقا مع وزارتي الطيران المدني والهجرة، وحث المُلحقين العماليين التابعين لوزارة العمل بالخارج، بالاستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج.

وأكد الوزير حسن شحاتة لنائبة البرلمان أن كل المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة، وأن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج بالوقوف بجانب أي مصري حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وتكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم، وأن تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج، هدف مستمر من أهداف "الوزارة"، لصالح طرفي العملية الإنتاجية.

من جانبها، أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل، ومكاتبها في الخارج، متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الآراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة.