الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا

القاهرة (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 34 26

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 25

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 36 24

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 32 25

رأس سدر 38 27

نخل 36 18

كاترين 33 16

الطور 36 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الاسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 31 25

السلوم 33 23

سيوة 36 24

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 31

سفاجا 39 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 40 30

حلايب 38 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 37 28

الفيوم 35 25

بني سويف 35 26

المنيا 37 26

أسيوط 38 25

سوهاج 40 27

قنا 43 28

الأقصر 45 27

أسوان 44 30

الوادي الجديد 45 25

أبوسمبل 44 29