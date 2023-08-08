وزير العمل يوجه بحماية العماليين ورعاية العمال في الخارج خلال استضافة عضو النواب
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار، في بيان رسمي لها، استقبال وزير العمل حسن شحاتة مكتبه بديوان عام الوزارة اليوم الثلاثاء النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وقال شحاته: إن الوزارة حريصة على التواصل مع النواب باعتبارهم شركاء في الحوار الإجتماعي في كل الملفات ال تخص المواطن المصري بالداخل والخارج، واستمع إلى بعض المقترحات المُقدمة من النائبة منها إنشاء أكاديمية لتأهيل "الضيافة الجوية المصرية لسوق العمل بالخارج" بالتنسيق مع وزارتي الطيران المدني والهجرة، وحث المُلحقين العمالين التابعين لوزارة العمل بالخارج الاستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها للتوسع في إيجاد فرص عمل للمصريين بالخارج.
وأكد وزير العمل على أن كل المقترحات التي تقدمت بها النائبة محل ستكون مخل تقدير ودراسة، وأن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج بالوقوف بجانب أي مصري حتي يحصل على حقوقه المشروعة وتكثيف حملات التوعية للعمال بالحقوق والواجبات الخاصة بهم، وتعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل والخارج.
وأوضح أن الوزارة لها 9 مكاتب عمل في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، وهناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج، فيما أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم الوزارة ومكاتبها في الخارج به، متطلعة لمزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الأراء والمقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المقبلة.
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