ضبط مخدرات وأدوات حقن مجهري مع راكبين قادمين من انجلترا والصين بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب مصري يهرب كمية متنوعة من المخدرات فور وصوله من دولة انجلترا، وآخر يحمل كمية من أدوات الحقن المجهري فور وصوله من دولة الصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

استوقف أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من لندن، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إسلام غزالي مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، وكلف وائل امبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ شريف عيد مامور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط ٥ لفافات من البلاستيك بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن ١٤ جراما وكيس بداخله 5 قطع حلوى تحتوي على مادة THC المخدرة، و٤ سجائر الكترونية بهم زيت الماريجوانا، و٦ "تانك" زجاجي بداخلهم نفس الزيت المخدر بإجمالي ١٦ عبوة.

والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوانزو، استوقف أحمد عجمي مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد سيد وأحمد مدحت مأمورا الجمرك تلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب، وقام وائل أحمد مرسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر وجود كمية من ادوات الحقن المجهري، بلغ عددها ٥٠ علبة بداخل كل علبة عشرين أداة حقن مجهري و٣ امبولات و٤ قساطر.

أمر أحمد علي مدير الإدارة الأولي بتحرير محضري ضبط جمركي رقم ١٩٤ و ١٩٥ ضد الراكبين على الترتيب وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الأول للنيابة لحيازة مواد مخدرة.