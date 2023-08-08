وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

كتب- محمد نصار:



استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يوليو الماضي.

وأشار الوزير، في بيان، الثلاثاء، إلى أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها في 2018 وحتى شهر يوليو الماضي أكثر من 685 ألف رسالة، تضمنت 116 ألف شكوى، تم حل 113.4 ألف شكوى بنسبة 97,4%، وجار حل 2672 شكوى.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التواصل بصورة سريعة ومستمرة مع المواطنين لرصد وتلقي الشكاوى والمشكلات عبر وسائل التواصل المعلنة بالوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية في مختلف المحافظات.

وأوضح التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر يوليو 2023، أكثر من 14.8 ألف رسالة منها 1453 شكوى تم الرد على 1148 شكوى منها بنسبة 79%، وجار حل 305 شكاوى.

وقال اللواء هشام آمنة إن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت في إحداث نقلة نوعية بخدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يوليو تضمنت 5 محاور وهي الإشغالات وبلغ عددها 620 شكوى، والقمامة 558 شكوى، ومخالفات البناء 109 شكاوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 59 شكوى، إضافة إلى 107 شكاوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم.

وأكد الوزير أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكل المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى تعدد وتنوع قنوات التواصل مع المبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بما يلبي فرص الاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم، حيث تلقت المبادرة خلال شهر يوليو 2023 نحو 11.7 ألف رسالة عن طريق (الواتس آب) تضمنت 1311 شكوى تم حل 1030 شكوى منها بنسبة 78.7%، وجار حل 281 شكوى.

كما تلقت الصفحة الرسمية على فيسبوك 3110 رسالة من المواطنين تضمنت 142 شكوى تم حل 118 شكوى منها بنسبة 83.1%وجار حل 24 شكوى، و بلغ عدد المتابعين للصفحة 85.9 ألف متابع ، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 188 اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

ووجه اللواء هشام آمنة، العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة والمحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين بجميع المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن المبادرة هي المنصة الدائمة للوزارة لتلقي الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية في الاستجابة للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على فرق العمل المتصلة بالمبادرة، والقيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين، بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة والاستجابة السريعة المباشرة لها والرد عليها وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

وطالب اللواء هشام آمنة، المواطنين، بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر قنوات التواصل بما يعمل على التخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع".

وأوضح أنه يمكن التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم الواتس آب (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg.