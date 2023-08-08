حقوق وامتيازات جديدة للمرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد

كتب- نشات علي:

ألزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بعدد من الحقوق والامتيازات للنساء العاملات.



جاء من أبرز تلك الحقوق والامتيازات التالي:

- للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.



- تستحق العاملة إجازة الوضع مرتين فقط طوال مدة الخدمة، ليتماشى مع جهود الدولة للحد من الزيادة السكانية وعدم التشجيع عليها.



- يحظر مشروع القانون فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.



- يمنح مشروع القانون العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.



-للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.​