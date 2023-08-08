بيت الزكاة والصدقات: تقديم خدمات علاجية لـ 4200 مريض بنهاية يوليو الماضي



القاهرة- أ ش أ:

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري تقديم 4200 خدمة طبية متنوعة للمرضى المستحقين لأموال الزكاة والصدقات بنهاية شهر يوليو الماضي.

أوضح بيت الزكاة والصدقات المصري وهو تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) - أن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى تشمل صرف الأدوية بصورة شهرية، وصرف أدوية الأورام ، وصرف أدوية الروماتويد، وخدمات العلاج الطبيعي والتخاطب، وصيانة قوقعة الأذن، والمساهمة في جراحات زراعة الأعضاء، عمليات القلب غير المغطاة بالتأمين الصحة وبرنامج العلاج على نفقة الدولة، والعمليات الجراحية لغير المصريين المقيمين ممن تنطبق عليهم الشروط الشرعية واللوائح القانونية.

وأشارإلى أنه تم تقديم خدمات طبية لعلاج 301 من مرضى الأورام ، وحصول 2400 مريض على علاج شهري متنوع و221 صيانة قواقع للأذن ، و256 لعلاج مرضى الروماتويد و276 لمرضى الهيموفيليا، و30 للعمليات الجراحية، وتقديم خدمات فحوصات وتحاليل للمرضى فى مراكز العلاج الطبيعي لعدد 716 مريضًا.

ولفت بيت الزكاة إلى أن هناك 4 خطوات يمكن للحالات المرضية أن تستفيد من الخدمات العلاجية التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات المصري، وهي تقديم طلب وتسليم تقرير طبي مفصل بالخدمة الطبية المطلوبة من مستشفى جامعي أو حكومي، موقف الخدمة المطلوبة من نفقة الدولة أو التأمين الصحي، واستكمال المستندات المطلوبة.