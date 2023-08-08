"أسنان القاهرة" و"حياة كريمة" يطلقان 4 قوافل علاجية.. اليوم



كتب- عمر كامل:

تطلق كلية طب الأسنان جامعة القاهرة 4 قوافل صحية علاجية خدمية لمحافظة الجيزة خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣ بالتنسيق وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية الأسنان جامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور هشام عبدالحكم أن أول قافلة تنطلق اليوم الثلاثاء إلى مركز امبابه في جمعية عطاء السلام شارع بشتيل الرئيسي والثانية لمركز العياط في المركز الطبي بالدناوية ببرشنت يوم ١٥ أغسطس، والثالثة بمركز الصف الوحدة الصحية بالديسمي 22 أغسطس والرابعة إلى مركز البدرشين بتاريخ 29 أغسطس.

وأضاف عبدالحكم، أن القافلة تتضمن كافة التخصصات العلاجية والجراحية كجراحة الوجه والفكين والكشف المبكر عن الأورام في الفم وعلاج الجذور والعصب واللثة والخلع والتنظيف فضلا عن تحويل الحالات التي تحتاج إلى العلاج سواء في فرع الكلية في المنيل بقصر العيني أو فرع الشيخ زايد لاستكمال العلاج مجانا وذلك للأطفال والبالغين وكبار السن.

وأوضح أن القافلة ستشهد توعية بنظافة الفم والاسنان ورعاية الأطفال وكيفية التعامل مع حالات التورم وتوزيع الأدوية اللازمة للمواطنين ويشارك في القافلة عميد الكلية ومديري العيادات والمستشفى للرد على كل استفسارات المواطنين.