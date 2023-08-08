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هل يجوز تربية العصافير فى أقفاص؟.. أمين الفتوى يجيب

03:00 ص الثلاثاء 08 أغسطس 2023

تربية العصافير

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(مصراوي):
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول ما حكم تربية العصافير ووضعها فى أقفاص؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "وضع العصافير فى أقفاص مع توفير كل سبل معيشتها، ليس حرام، مستشهدا بما كان يفعله سيدنا النبي من مداعبة أخ صغير لأنس بن مالك يدعى أبا عمير، وكان عنده عصفور يلعب به، فكان سيدنا البي يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير.

وتابع: "تربية الحيوانات عامة، مسموح به بشرط عدم الإيذاء، لا يجوز أى حيوان بمنع طعام أو ماء عنه، أو الاعتداء عليه، فالسيدة التى دخلت النار فى القصة الصغيرة، ليس لأنها ضربتها وإنما لأنها منعت عنها الطعام".

سوق مصراوى

أقفاص العصافير تربية العصافير أحمد وسام

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