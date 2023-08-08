هل يجوز تربية العصافير فى أقفاص؟.. أمين الفتوى يجيب
(مصراوي):
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول ما حكم تربية العصافير ووضعها فى أقفاص؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "وضع العصافير فى أقفاص مع توفير كل سبل معيشتها، ليس حرام، مستشهدا بما كان يفعله سيدنا النبي من مداعبة أخ صغير لأنس بن مالك يدعى أبا عمير، وكان عنده عصفور يلعب به، فكان سيدنا البي يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير.
وتابع: "تربية الحيوانات عامة، مسموح به بشرط عدم الإيذاء، لا يجوز أى حيوان بمنع طعام أو ماء عنه، أو الاعتداء عليه، فالسيدة التى دخلت النار فى القصة الصغيرة، ليس لأنها ضربتها وإنما لأنها منعت عنها الطعام".
سوق مصراوى
-
أفضل مولد طاقة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي لصيف 2023 بقسط يبدأتفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
طريقة عمل كيكة موس الشيكولاته الباردة بدون دقيق أو فرنتفاصيل
-
أفخم وأقوى العطور الرجالية لصيف 2023 بأقل من 100 جنيهتفاصيل
-
أفضل منتجات لتبيض الأسنان في المنزل بسهولة.. بأسعار تبدأ من 63 جنيهاتفاصيل
-
أحدث منتجات عصرية للمنزل والمطبخ تتصدر تريند 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: