٥ مهام أمام التحالف الوطني للجمعيات الأهلية لتنفيذها.. تعرف عليها
(مصراوي):
قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي تم إقراره في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب حدد المهام المطلوبة.
نصت المادة 4 من القانون على أن يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه والتي جاءت كالتالي:-
1-إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
2-دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
3- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
4- عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
5- إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة بالتكامل مع نظام المسح الميدانى أو غيره من الانظمة التى تحقق هذا الغرض على أن يتم تحديثها بشكل دورى.
سوق مصراوى
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